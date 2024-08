Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Lamezia Terme indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà limpido e le temperature saliranno gradualmente, con valori che potranno superare i +35°C. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza ostacoli, e le temperature massime potranno raggiungere i +37°C. Anche durante la sera, il cielo resterà sereno e le temperature saranno piacevoli, attorno ai +25°C.

Le condizioni meteo a Lamezia Terme si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dal sole.

In conclusione, per Giovedì 15 Agosto a Lamezia Terme, ci aspettiamo una giornata di sole e caldo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della Calabria.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 4.9 N max 6.8 Tramontana 55 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° Assenti 4.1 NNO max 5.6 Maestrale 59 % 1014 hPa 6 cielo sereno +28.1° perc. +28.4° Assenti 3 ONO max 5.4 Maestrale 48 % 1014 hPa 9 cielo sereno +35.2° perc. +35.2° Assenti 7.1 SO max 9.4 Libeccio 31 % 1014 hPa 12 cielo sereno +36.6° perc. +36.8° Assenti 9.6 OSO max 12.2 Libeccio 29 % 1013 hPa 15 cielo sereno +34.1° perc. +34.7° Assenti 7.9 OSO max 6.4 Libeccio 36 % 1014 hPa 18 cielo sereno +25.9° perc. +26.3° Assenti 4 ONO max 5 Maestrale 67 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 4.6 NNO max 6.7 Maestrale 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:46

