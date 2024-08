Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lamezia Terme indicano un clima stabile e caldo, con cielo sereno e temperature elevate. Si prevedono brezze leggere provenienti da varie direzioni. Nelle prossime giornate, le temperature oscilleranno tra i +22,8°C e i +34°C, con venti che varieranno da leggeri a moderati. È consigliabile consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla situazione meteorologica.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Lamezia Terme avremo cielo sereno con una temperatura di +23,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 4km/h.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,9°C alle 10:00. Il vento sarà sempre leggero proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +33,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità fino a 11,6km/h.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche resteranno stabili con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a +23,5°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 6,6km/h.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte a Lamezia Terme ci sarà cielo sereno con una temperatura di +23,1°C e una leggera brezza da Nord – Nord Ovest con velocità di 4,2km/h.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature che raggiungeranno i +33,4°C alle 10:00. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 9,5km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +33,2°C. Il vento sarà da Ovest con intensità fino a 12,3km/h.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +23,1°C. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 6,7km/h.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte a Lamezia Terme avremo ancora cielo sereno con una temperatura di +22,8°C e una brezza leggera da Nord con velocità di 6km/h.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,9°C alle 10:00. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +34°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità fino a 11,1km/h.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche resteranno stabili con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a +23,8°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord con una velocità di 5,9km/h.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte a Lamezia Terme ci sarà cielo sereno con una temperatura di +23,9°C e una leggera brezza da Nord – Nord Est con velocità di 5,5km/h.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con temperature che raggiungeranno i +32,2°C alle 07:00. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest con raffiche fino a 4,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +33,4°C. Il vento sarà da Ovest con intensità fino a 11,8km/h.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +23,8°C. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Est con una velocità di 5,5km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Lamezia Terme, si prevede un clima stabile e caldo con cielo sereno e temperature elevate. Sono previste brezze leggere provenienti da diverse direzioni. Consulta sempre le fonti ufficiali per gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione meteorologica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.