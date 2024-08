Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a L’Aquila si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +31,4°C nelle ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, la mattina a L’Aquila si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature saranno gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +23,4°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +31°C verso le 11:00. Il vento soffierà leggero da Est, con velocità intorno ai 2-6km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con la comparsa di nubi sparse che porteranno a una copertura nuvolosa intorno al 50-63%. Verso le 15:00 è prevista una fase di pioggia leggera, con una probabilità del 72% e una temperatura che si attesterà sui +27,9°C. Il vento soffierà da Ovest, con intensità intorno ai 9-13km/h.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa intorno al 27%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +20,5°C. Il vento sarà debole, con una velocità intorno ai 1-4km/h proveniente da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a L’Aquila indicano una giornata con un mix di condizioni atmosferiche, che vanno dal sereno alla pioggia leggera. Le temperature rimarranno elevate, ma la presenza di vento leggero contribuirà a rendere il clima piacevole. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di un ombrello in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20° perc. +20.2° prob. 4 % 1.1 OSO max 3.9 Libeccio 80 % 1019 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.7° Assenti 1.5 OSO max 3.9 Libeccio 78 % 1019 hPa 6 cielo sereno +23.4° perc. +23.5° Assenti 0.3 E max 2.5 Levante 66 % 1019 hPa 9 cielo sereno +29.1° perc. +28.8° Assenti 5.4 S max 8.5 Ostro 41 % 1019 hPa 12 cielo sereno +31.4° perc. +30.5° Assenti 6.8 OSO max 10.3 Libeccio 33 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +27.9° perc. +28.1° 0.1 mm 9.4 O max 13.7 Ponente 47 % 1017 hPa 18 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° prob. 13 % 3.2 OSO max 3.3 Libeccio 63 % 1018 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 1.9 ONO max 4.1 Maestrale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.