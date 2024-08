Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per L’Aquila indicano cielo sereno con temperature in aumento lunedì 12 Agosto. Nel pomeriggio compaiono nubi sparse senza precipitazioni. Martedì 13 Agosto, dopo una mattina serena, si prevede pioggia moderata e forte pioggia nel pomeriggio e sera. Mercoledì 14 Agosto, cielo sereno con nubi sparse nel pomeriggio. Giovedì 15 Agosto, nubi sparse con pioggia moderata nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per Martedì e Giovedì.

Lunedì 12 Agosto

Per la notte a L’Aquila, cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si aggirano intorno ai +21,4°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord Ovest a 2,3km/h. L’umidità si attesta al 62% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00, si registrano +26,2°C con una leggera brezza da Est a 3km/h. Man mano che la mattinata avanza, le temperature salgono fino a +34,6°C alle 11:00. Il vento proveniente da Est – Sud Est soffia a 7,4km/h. L’umidità si mantiene intorno al 23% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, compaiono nubi sparse con una copertura del 37% alle 13:00. Le temperature si attestano sui +35,1°C con una brezza leggera da Sud – Sud Est a 12km/h. Le precipitazioni sono assenti, e l’umidità raggiunge il 23% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

La sera si presenta con nubi sparse e una probabilità del 38% di precipitazioni alle 19:00. Le temperature calano a +24,2°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 5,1km/h. L’umidità aumenta al 55% con una pressione di 1015hPa.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si aggirano intorno ai +21,9°C con una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest a 4,1km/h. L’umidità è al 67% con una pressione di 1015hPa.

La mattina si presenta con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00, si registrano +26,7°C con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest a 1,8km/h. Alle 11:00, le temperature raggiungono +34,1°C con un vento da Sud Ovest a 9,2km/h. L’umidità si mantiene intorno al 27% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio, si osserva pioggia moderata alle 13:00 con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature scendono a +26,6°C con un vento da Est – Sud Est a 16km/h. Le precipitazioni raggiungono 1.58mm, e l’umidità è al 57% con una pressione di 1013hPa.

La sera è caratterizzata da forte pioggia alle 14:00 con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si abbassano a +22,2°C con un vento da Est – Nord Est a 15,8km/h. Le precipitazioni raggiungono 4.71mm, e l’umidità è al 79% con una pressione di 1016hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si aggirano intorno ai +20,5°C con una leggera brezza da Ovest a 4,6km/h. L’umidità è al 72% con una pressione di 1015hPa.

La mattina si presenta con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00, si registrano +24,6°C con una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest a 3km/h. Alle 11:00, le temperature raggiungono +33,4°C con un vento da Sud – Sud Est a 11,5km/h. L’umidità si mantiene intorno al 26% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio, si osservano nubi sparse con una copertura del 59% alle 13:00. Le temperature si attestano sui +33,6°C con un vento da Sud Ovest a 13,1km/h. L’umidità è al 25% con una pressione di 1012hPa.

La sera è caratterizzata da nubi sparse con una probabilità del 32% di precipitazioni alle 19:00. Le temperature si abbassano a +22,8°C con un vento da Ovest – Nord Ovest a 4km/h. L’umidità è al 60% con una pressione di 1016hPa.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte, si osservano nubi sparse con una copertura del 66%. Le temperature si aggirano intorno ai +21,8°C con una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest a 4,3km/h. L’umidità è al 59% con una pressione di 1017hPa.

La mattina si presenta con cielo sereno e temperature stabili. Alle 06:00, si registrano +26,4°C con una leggera brezza da Est – Nord Est a 2,8km/h. Alle 11:00, le temperature si mantengono intorno ai +33,4°C con un vento da Sud a 12,6km/h. L’umidità è al 31% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, si osserva pioggia moderata alle 13:00 con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature scendono a +33,6°C con un vento da Sud Ovest a 13,1km/h. Le precipitazioni raggiungono 1.58mm, e l’umidità è al 25% con una pressione di 1012hPa.

La sera è caratterizzata da nubi sparse con una probabilità del 32% di precipitazioni alle 19:00. Le temperature si abbassano a +22,8°C con un vento da Ovest – Nord Ovest a 4km/h. L’umidità è al 60% con una pressione di 1016hPa.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per Martedì 13 Agosto e di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per Giovedì 15 Agosto.

