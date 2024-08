Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a L’Aquila si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio della giornata con nubi sparse, che tenderanno a diradarsi nel corso della mattina, lasciando spazio a un cielo sereno. Nel pomeriggio, tuttavia, è prevista l’arrivo di precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, che potrebbero persistere fino alla sera.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con nubi sparse e una temperatura che oscillerà tra i +25,9°C e i +31,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 39%, con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, invece, le previsioni prevedono un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di piogge leggere. Le temperature si manterranno elevate, con valori che si aggireranno tra i +28,9°C e i +33,4°C. L’umidità aumenterà fino al 45%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1008hPa.

La sera sarà caratterizzata da piogge leggere persistenti, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si abbasseranno leggermente, oscillando tra i +19,8°C e i +22,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di circa 8,1km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 3 Agosto a L’Aquila indicano una giornata instabile, con un susseguirsi di nubi sparse, cielo sereno e piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +19.8° Assenti 4 SO max 5.7 Libeccio 53 % 1011 hPa 3 nubi sparse +20.3° perc. +19.6° Assenti 2.3 SO max 4.9 Libeccio 46 % 1010 hPa 6 nubi sparse +25.9° perc. +25.4° prob. 1 % 3.9 O max 4.2 Ponente 33 % 1010 hPa 9 poche nuvole +31.6° perc. +29.9° prob. 4 % 5.8 SO max 12.4 Libeccio 25 % 1009 hPa 12 poche nuvole +32.5° perc. +30.9° Assenti 14.5 O max 16 Ponente 25 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +28.9° perc. +28.9° 0.31 mm 3.2 O max 13.2 Ponente 45 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +22.5° perc. +22.7° 0.38 mm 4.2 E max 8.5 Levante 74 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.13 mm 5.7 NNO max 8.5 Maestrale 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:20

