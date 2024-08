Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Latina si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno, con temperature intorno ai +25°C e una leggera brezza proveniente dall’Est. Man mano che la mattina avanza, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le temperature saliranno fino a toccare i +33°C intorno alle ore 10:00, con una percezione di caldo che si aggira attorno ai +33,4°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, mantenendo comunque una percentuale di copertura intorno al 20%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +33,6°C intorno alle ore 12:00. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 19km/h, portando un po’ di sollievo dalla calura estiva.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 40% intorno alle ore 18:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi sui +26,5°C intorno a quell’orario. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest sarà leggero, con raffiche di 4,4km/h.

In conclusione, Sabato 31 Agosto a Latina si prevede una giornata con temperature elevate, ma con una leggera variazione delle condizioni meteo nel corso della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno, mentre nel pomeriggio e in serata la copertura nuvolosa aumenterà leggermente. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche che non supereranno i 15km/h. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, mentre le minime si manterranno intorno ai +25°C. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteo e vestirsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25° perc. +25.3° Assenti 3 NE max 3.5 Grecale 66 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 6 E max 6.2 Levante 65 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26.8° perc. +27.6° Assenti 3.1 E max 4.5 Levante 55 % 1015 hPa 9 nubi sparse +32.4° perc. +32.4° Assenti 7.5 SSO max 7.2 Libeccio 37 % 1015 hPa 12 poche nuvole +33.6° perc. +33.9° Assenti 19 SO max 14.2 Libeccio 36 % 1014 hPa 15 nubi sparse +31.5° perc. +32.4° Assenti 15.8 OSO max 16.2 Libeccio 45 % 1014 hPa 18 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.9 ONO max 4.4 Maestrale 65 % 1014 hPa 21 nubi sparse +27.4° perc. +28.1° Assenti 3.7 NE max 3.6 Grecale 54 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:38

