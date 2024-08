Previsioni Meteo Latina: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Latina, situata nella regione del Lazio, si prepara ad affrontare Giovedì 15 Agosto con condizioni meteo che si preannunciano stabili e calde. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con un cielo che alternerà momenti di sereno a nubi sparse.

Previsioni Meteo:

La notte a Latina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature intorno ai +25°C. Il vento soffierà leggero da Nord – Nord Est con raffiche di 2,9km/h.

Durante la mattina, le nubi inizieranno a comparire, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 63%. Le temperature saliranno fino a +34°C, con venti che si muoveranno da Sud – Sud Ovest a una velocità di 10,3km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che scenderà al 5%. Le temperature massime toccheranno i +35,9°C, con venti che soffieranno da Sud Ovest a 13,2km/h.

In serata, le nubi sparse torneranno a farsi vedere, con una copertura nuvolosa che arriverà al 76%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con venti che cambieranno direzione da Nord a Nord – Nord Est, mantenendosi intorno ai 4,9km/h.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Latina indicano una giornata calda e variabile, con un’alternanza di momenti di sereno e nubi sparse. Le temperature rimarranno elevate, con punte massime attese nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e alla copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su livelli estivi e venti che continueranno a soffiare in modo moderato. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per Latina consultando fonti ufficiali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +25° Assenti 2.8 NNE max 2.9 Grecale 65 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 5.6 NE max 5.1 Grecale 62 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.4° perc. +28.4° Assenti 4.2 E max 4.9 Levante 45 % 1013 hPa 9 nubi sparse +32.5° perc. +32.8° Assenti 9.4 SSO max 7.5 Libeccio 39 % 1015 hPa 12 nubi sparse +34.5° perc. +35.8° Assenti 15.2 SO max 11.8 Libeccio 38 % 1013 hPa 15 cielo sereno +33.4° perc. +35.4° Assenti 15.2 OSO max 13.4 Libeccio 44 % 1013 hPa 18 poche nuvole +28.4° perc. +30.8° Assenti 10.6 O max 16.1 Ponente 66 % 1014 hPa 21 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 8.9 N max 12 Tramontana 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:03

