Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per il weekend 9 – 11 Agosto

Durante il fine settimana a Lecce, ci attendono giornate soleggiate e calde, con temperature che toccheranno i 33,4°C Sabato e i 32,8°C Domenica. Il vento sarà moderato, con raffiche tese in alcune ore, mentre l’umidità si manterrà su valori medi. Le condizioni atmosferiche saranno stabili, ideali per godersi il mare e le bellezze della città salentina.

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Lecce, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una leggera brezza vivace proveniente da Nord a una velocità di 14,3km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e senza nuvole, con temperature che saliranno fino a 31,1°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 22,4km/h, con raffiche fino a 25,9km/h. L’umidità si attesterà al 48% mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nel pomeriggio il meteo a Lecce sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 31,8°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 27,6km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 46% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata il cielo resterà sereno, con temperature intorno ai 26,4°C. Il vento proveniente da Nord soffierà a 14,3km/h, con un’umidità del 73% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 10 Agosto

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 26,2°C, con una brezza tesa proveniente da Nord Ovest a una velocità di 19,1km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento fino a 31,2°C. Il vento proveniente da Nord soffierà a 28,7km/h, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 33,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 27,9km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 39% mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In serata il cielo resterà sereno, con temperature intorno ai 27,5°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà a 21,6km/h, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Domenica 11 Agosto

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,1°C, con una brezza tesa proveniente da Nord Ovest a una velocità di 22,4km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina di Domenica, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento fino a 31,3°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 18km/h, con un’umidità del 48% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 32,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 17,4km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 42% mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In serata il cielo resterà sereno, con temperature intorno ai 27,1°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 10,4km/h, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

