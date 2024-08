Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Lecce si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le prime ore della mattina vedranno una leggera brezza proveniente dal Nord, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 1-2%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una percezione termica simile.

Man mano che la giornata avanza, il sole splenderà alto nel cielo di Lecce, portando le temperature a salire gradualmente. Durante le ore centrali del giorno, ci aspettiamo che il termometro possa superare i +30°C, con una leggera brezza che potrebbe rendere più gradevole la situazione. La copertura nuvolosa rimarrà praticamente assente, garantendo un’abbondante dose di sole per tutta la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +31-32°C, con una percezione termica che potrebbe superare i +32°C. Il vento soffierà sempre dal Nord, mantenendo una velocità costante e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1010-1012hPa.

Alla sera, non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteorologiche: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno piacevoli attorno ai +26-27°C e il vento continuerà a soffiare con leggerezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Lecce indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi a sufficienza, considerando le temperature che si prevedono. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo a Lecce nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 9 % 17.5 NNO max 27.5 Maestrale 74 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° prob. 2 % 19.2 N max 28.8 Tramontana 74 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +30° Assenti 22.8 N max 25.8 Tramontana 53 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.9° perc. +31.3° prob. 2 % 21.9 NNE max 24.9 Grecale 44 % 1011 hPa 13 cielo sereno +31.6° perc. +32.2° Assenti 20.1 N max 19.9 Tramontana 43 % 1010 hPa 16 cielo sereno +30.6° perc. +31° Assenti 12.2 NNO max 14.8 Maestrale 44 % 1010 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +28.3° Assenti 4.7 ONO max 6.4 Maestrale 63 % 1011 hPa 22 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.8 O max 7.3 Ponente 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:15

