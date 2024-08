Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Lecce si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata, con un leggero peggioramento nel pomeriggio con possibili precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10-20%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 13 e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente con l’arrivo di piogge leggere intorno alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 20-30% e le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C. Il vento continuerà a provenire da Nord – Nord Ovest con una velocità intorno ai 15 km/h.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, tornando a essere sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai +27°C. Il vento sarà più debole rispetto al pomeriggio, con una direzione che varierà tra Ovest e Nord Ovest e una velocità intorno ai 5-10 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Lecce, si prevede un ritorno delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori simili, con cieli generalmente sereni e solo occasionali annuvolamenti. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.2 N max 8.9 Tramontana 67 % 1013 hPa 4 poche nuvole +25.4° perc. +26° Assenti 12.2 NO max 15.7 Maestrale 77 % 1013 hPa 7 poche nuvole +28.2° perc. +30.4° Assenti 14 NNO max 13.9 Maestrale 65 % 1014 hPa 10 poche nuvole +31° perc. +32.7° Assenti 14.1 NNO max 15 Maestrale 50 % 1014 hPa 13 poche nuvole +30.8° perc. +32.6° prob. 8 % 15.2 N max 17.3 Tramontana 52 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +29.9° perc. +31.6° 0.1 mm 11.3 NO max 14.9 Maestrale 54 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +29.2° prob. 12 % 3.9 ENE max 7.5 Grecale 69 % 1015 hPa 22 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 11 % 7.9 NO max 11.1 Maestrale 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:21

