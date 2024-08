Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lecce indicano una settimana calda e soleggiata. Oggi, cielo sereno con temperature massime di 33,6°C e umidità tra il 40-68%. Domani, temperature in aumento fino a 34,7°C, con pressione atmosferica tra 1009-1010hPa. Mercoledì, temperature stabili intorno ai 34,7°C e umidità tra il 36-72%. Giovedì, leggero aumento delle temperature fino a 34,6°C e copertura nuvolosa al 3%. Si consiglia idratazione e evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde.

Lunedì 12 Agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a Lecce si presentano con cielo sereno per l’intera giornata. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. La mattina sarà caratterizzata da un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 32°C intorno alle ore 10:00, con una brezza leggera proveniente sempre da Nord. Nel pomeriggio, le temperature massime saranno di 33,6°C intorno alle 13:00, con una leggera diminuzione verso sera. La sera si concluderà con temperature intorno ai 27°C, mantenendo la copertura nuvolosa al 0% per l’intera giornata. L’umidità si manterrà intorno al 40-68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010-1013hPa.

Martedì 13 Agosto

Martedì 13 Agosto a Lecce si prevede una giornata con cielo sereno e temperature in aumento rispetto al giorno precedente. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest. La mattina inizierà con temperature intorno ai 29-33°C, con una brezza che si manterrà leggera da Nord. Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 34,7°C intorno alle 12:00, con una brezza leggera da Nord – Nord Est. La sera si concluderà con temperature intorno ai 27-28°C, mantenendo la copertura nuvolosa al 0% per l’intera giornata. L’umidità si manterrà intorno al 35-61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009-1010hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Mercoledì 14 Agosto a Lecce si prospetta una giornata con cielo sereno e temperature stabili rispetto al giorno precedente. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest. La mattina inizierà con temperature intorno ai 28-32°C, con una brezza che si manterrà moderata da Nord. Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 34,7°C intorno alle 12:00, con una brezza vivace da Nord. La sera si concluderà con temperature intorno ai 27-28°C, mantenendo la copertura nuvolosa al 0% per l’intera giornata. L’umidità si manterrà intorno al 36-72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009-1010hPa.

Giovedì 15 Agosto

Giovedì 15 Agosto a Lecce si prevede una giornata con cielo sereno e temperature in leggero aumento rispetto al giorno precedente. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest. La mattina inizierà con temperature intorno ai 29-32°C, con una brezza vivace da Nord. Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 34,6°C intorno alle 13:00, con una brezza vivace da Nord. La sera si concluderà con temperature intorno ai 27-28°C, mantenendo la copertura nuvolosa al 3% per l’intera giornata. L’umidità si manterrà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Lecce si prospetta calda e soleggiata, con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata.

