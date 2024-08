Previsioni Meteo Lecco: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Lecco si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 4% e il 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera percezione di caldo dovuta all’umidità presente. Il vento soffierà a velocità moderata dai quadranti settentrionali.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature saliranno gradualmente fino a superare i +30°C, con una percezione di caldo che potrebbe risultare fastidiosa per chi non ama le alte temperature. Il vento sarà leggero e proveniente prevalentemente da nord.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà nuovamente, con il ritorno della pioggia leggera e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 5% e il 15%. Le temperature si manterranno elevate, ma la pioggia potrebbe portare un po’ di sollievo dal caldo afoso. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre dai quadranti meridionali.

In serata, la pioggia leggera continuerà a interessare la zona di Lecco, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 20%. Le temperature caleranno leggermente, ma l’umidità resterà piuttosto elevata. Il vento sarà ancora presente, ma con una minore intensità rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Lecco indicano una giornata instabile, con alternanza di pioggia e schiarite. Le temperature saranno elevate, con punte di caldo durante le ore centrali della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e munirsi di un ombrello in caso di pioggia improvvisa. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lecco per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.14 mm 7.7 NNE max 8.4 Grecale 88 % 1012 hPa 3 nubi sparse +20.2° perc. +20.5° prob. 44 % 7.5 NNE max 8.4 Grecale 88 % 1012 hPa 6 poche nuvole +21.3° perc. +21.7° prob. 42 % 6 NNE max 7.8 Grecale 86 % 1012 hPa 9 cielo sereno +27.7° perc. +28.5° Assenti 2.2 ONO max 6.5 Maestrale 54 % 1012 hPa 12 poche nuvole +30.8° perc. +31.1° prob. 8 % 4.8 S max 6.3 Ostro 43 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +30.1° perc. +31.1° 0.12 mm 7.7 SSE max 6.8 Scirocco 49 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +24° perc. +24.5° 0.77 mm 4 ESE max 5.8 Scirocco 82 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +21.7° perc. +22.2° 0.35 mm 4 NE max 7.5 Grecale 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:15

