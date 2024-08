Previsioni Meteo Legnano: il bollettino per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Legnano si prevedono condizioni meteorologiche stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina e raggiungeranno valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà intorno al 50-60% e la pressione atmosferica stabile sui 1019hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà fino a superare i 32°C. Il vento sarà debole, con una direzione variabile tra Sud e Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% e la pressione atmosferica attorno ai 1018-1019hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente, ma resteranno piuttosto miti, intorno ai 26-28°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente fino al 65-70% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1019hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Legnano indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 4.1 NNE max 5.4 Grecale 70 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° Assenti 4 NE max 5.3 Grecale 71 % 1018 hPa 6 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 3.6 NE max 6.6 Grecale 65 % 1019 hPa 9 cielo sereno +30.3° perc. +31.4° Assenti 3.8 SSE max 3.8 Scirocco 50 % 1019 hPa 12 cielo sereno +33.4° perc. +34.8° Assenti 7.4 S max 5.9 Ostro 42 % 1018 hPa 15 cielo sereno +33.9° perc. +35.5° Assenti 9.1 S max 6.9 Ostro 41 % 1018 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +32.3° prob. 1 % 6.6 SO max 11.9 Libeccio 58 % 1018 hPa 21 cielo sereno +27° perc. +28.5° Assenti 4.3 N max 4.6 Tramontana 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:35

