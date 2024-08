Previsioni Meteo Lentini: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Lentini si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e calde. Le prime ore della giornata saranno all’insegna di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 28-29°C. Durante la mattina, il termometro raggiungerà i 39-41°C, con un leggero aumento della copertura nuvolosa che potrebbe portare a una diminuzione della temperatura percepita.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una probabilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno di circa 41-42°C, con una sensazione di caldo intenso. Nel primo pomeriggio, potrebbero verificarsi raffiche di vento leggere provenienti da Ovest, che potrebbero portare un po’ di sollievo dalla calura.

Durante la sera, la copertura nuvolosa aumenterà, con un cielo che diventerà via via più coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 30-32°C, con una leggera brezza che potrebbe attenuare il caldo della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Lentini indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e la possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lentini per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28.1° perc. +27.5° Assenti 8.5 OSO max 8.9 Libeccio 37 % 1008 hPa 4 cielo sereno +27.5° perc. +27° Assenti 8.4 O max 8.5 Ponente 35 % 1007 hPa 7 cielo sereno +34.8° perc. +33.3° Assenti 10.1 ONO max 15.6 Maestrale 24 % 1007 hPa 10 cielo sereno +41.3° perc. +39° Assenti 6.9 ONO max 14.2 Maestrale 13 % 1007 hPa 13 poche nuvole +40.7° perc. +39.2° Assenti 14.8 O max 20.7 Ponente 16 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +35.9° perc. +34.5° 0.14 mm 7.9 NNE max 10.7 Grecale 23 % 1007 hPa 19 nubi sparse +31.9° perc. +30.5° Assenti 2.4 O max 4.5 Ponente 28 % 1007 hPa 22 nubi sparse +30° perc. +29.1° Assenti 10.3 OSO max 13 Libeccio 35 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:02

