Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani domenica 11 agosto

Domenica 11 Agosto a Licata si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +28,2°C e i +31,7°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 52% – 66%.

Nelle prime ore del giorno, dalla mattina al pomeriggio, il vento soffierà con intensità variabile dai 5km/h ai 20km/h, provenendo prevalentemente da direzioni occidentali come Ovest, Sud Ovest e Nord Ovest. Nel corso del pomeriggio e della sera, la brezza si intensificherà leggermente, raggiungendo velocità tra i 21km/h e i 24km/h.

Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, con una copertura nuvolosa che andrà aumentando leggermente nel tardo pomeriggio e in serata, ma senza prevedere fenomeni significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Licata indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, senza rischi di precipitazioni. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28.3° perc. +30.6° Assenti 2.7 NNE max 3.1 Grecale 65 % 1016 hPa 4 cielo sereno +28.2° perc. +30.1° Assenti 4 NO max 4.3 Maestrale 63 % 1016 hPa 7 cielo sereno +30.1° perc. +32° Assenti 5.9 O max 6.3 Ponente 55 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +34.4° Assenti 15.5 SO max 13.7 Libeccio 53 % 1016 hPa 13 cielo sereno +31.7° perc. +34.3° Assenti 22.1 OSO max 21.1 Libeccio 52 % 1015 hPa 16 cielo sereno +30.8° perc. +33.3° Assenti 18.4 O max 22.4 Ponente 55 % 1014 hPa 19 nubi sparse +29° perc. +31.5° Assenti 9.4 OSO max 13.3 Libeccio 63 % 1015 hPa 22 poche nuvole +28.4° perc. +30.8° Assenti 7.3 O max 8.8 Ponente 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:57

