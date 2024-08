Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Licata si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa al minimo. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +27,7°C e i +31,5°C. La percezione delle temperature sarà leggermente superiore, con punte fino a +34,6°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est e Sud, con intensità che raggiungerà i 15,9km/h. Le raffiche di vento saranno deboli, mentre le precipitazioni e l’umidità si manterranno assenti o a livelli bassi.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature attorno ai +28°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve calo delle temperature, per poi risalire rapidamente durante la mattinata, superando i +30°C già dalle prime ore. Nel pomeriggio le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,5°C, per poi diminuire leggermente verso sera, mantenendosi comunque sopra i +29°C.

Le condizioni meteo previste per Sabato 10 Agosto a Licata si confermano stabili e soleggiate, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Le temperature rimarranno elevate e il cielo sereno accompagnerà la giornata, garantendo condizioni ideali per chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori estivi e assenza di precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28° perc. +29.7° Assenti 5.2 ENE max 6.2 Grecale 62 % 1014 hPa 4 cielo sereno +27.7° perc. +29.1° Assenti 8.4 ENE max 9.7 Grecale 60 % 1015 hPa 7 cielo sereno +29.8° perc. +31.3° Assenti 8.8 E max 10.7 Levante 53 % 1016 hPa 10 cielo sereno +31.4° perc. +34° Assenti 14.4 SSE max 13.8 Scirocco 53 % 1017 hPa 13 cielo sereno +31.1° perc. +34.4° Assenti 16 S max 14.5 Ostro 57 % 1016 hPa 16 cielo sereno +30.2° perc. +32.7° Assenti 9.5 SSO max 9.3 Libeccio 57 % 1016 hPa 19 cielo sereno +28.8° perc. +31.4° Assenti 2.3 SSE max 3 Scirocco 65 % 1017 hPa 22 cielo sereno +28.5° perc. +31° Assenti 0.8 E max 1.5 Levante 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:58

