Previsioni Meteo Licata: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

Le previsioni meteo per Licata indicano un inizio settimana caratterizzato da temperature elevate e cieli sereni. Tuttavia, a partire da Martedì sera è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con possibili precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i +25,5°C e i +32,7°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Resta aggiornato per ulteriori dettagli sulle condizioni meteorologiche a Licata.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,9°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità di 6,6km/h.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e una temperatura di +27,5°C percepita come +28,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 6,8km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +31,2°C e una percezione di +32,7°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 17km/h.

Sera: Le nubi inizieranno a comparire, portando una copertura del cielo del 95% e una temperatura di +27,6°C percepita come +29,5°C. Il vento sarà leggero provenendo da Est – Sud Est con una velocità di 3,9km/h.

Martedì 27 Agosto

Notte: Il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +27,2°C e una leggera brezza da Est – Nord Est con velocità di 6,8km/h.

Mattina: La copertura nuvolosa rimarrà al 100% con una temperatura di +27,6°C percepita come +28,6°C. Il vento soffierà da Est con una velocità di 6,8km/h.

Pomeriggio: Le nubi si diraderanno leggermente, portando la copertura al 1% e una temperatura di +29,4°C percepita come +32,2°C. Il vento aumenterà provenendo da Sud Ovest con raffiche fino a 12km/h.

Sera: La pioggia farà la sua comparsa con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di +26,3°C percepita come +26,3°C. Il vento sarà leggero provenendo da Est con una velocità di 4,8km/h.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Le nubi sparse copriranno il cielo al 76% con una temperatura di +25,5°C e una leggera brezza da Nord – Nord Ovest con velocità di 6,6km/h.

Mattina: La copertura nuvolosa si manterrà al 59% con una temperatura di +25,8°C percepita come +25,9°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord Ovest con una velocità di 4,7km/h.

Pomeriggio: Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura del 82% e una temperatura di +29,6°C percepita come +31°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 12,8km/h.

Sera: Le nubi si diraderanno leggermente, portando la copertura al 69% e una temperatura di +29,4°C percepita come +31°C. Il vento sarà leggero provenendo da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 11,1km/h.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Le nubi sparse copriranno il cielo al 64% con una temperatura di +26,2°C e una leggera brezza da Nord Ovest con velocità di 4,5km/h.

Mattina: Il cielo sarà sereno al 15% con una temperatura di +26°C percepita come +26°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord Ovest con una velocità di 3,9km/h.

Pomeriggio: Le poche nuvole copriranno il cielo al 13% con una temperatura di +25,8°C percepita come +26,3°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord Ovest con una velocità di 4,9km/h.

Sera: Il cielo sarà sereno al 10% con una temperatura di +25,6°C percepita come +26°C. Il vento sarà leggero provenendo da Nord – Nord Ovest con una velocità di 3,6km/h.

In base alle previsioni meteo per Licata, si prevede un inizio settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni, seguiti da un aumento della copertura nuvolosa e possibili precipitazioni a partire da Martedì sera. Resta aggiornato per ulteriori dettagli sulle condizioni meteorologiche.

