Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

Mercoledì 14 Agosto a Limbiate si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai +22°C durante la notte e potranno arrivare fino a +34°C nelle ore centrali del pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da nord. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento verso le ore centrali della mattina, con un aumento della copertura nuvolosa che si manterrà anche nel pomeriggio. Le temperature percepite saranno leggermente superiori rispetto a quelle effettive, ma comunque sopportabili.

Nel pomeriggio, non sono previste precipitazioni significative, ma la presenza di nubi potrebbe rendere il cielo parzialmente coperto. Le temperature massime si registreranno intorno ai +34°C, con un calo previsto verso sera quando il termometro si attesterà intorno ai +26°C.

La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno e una diminuzione delle temperature, con valori che si manterranno intorno ai +26°C nelle prime ore della sera per poi scendere gradualmente fino ai +25°C durante la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Limbiate indicano una giornata con un mix di sole e nuvole, temperature elevate durante il pomeriggio e una tendenza al miglioramento delle condizioni atmosferiche verso sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla copertura nuvolosa nel corso della giornata, per potersi adeguare al meglio alle condizioni meteo in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.9° perc. +24.2° 0.16 mm 4.6 NNE max 6.5 Grecale 72 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.6° perc. +22.1° prob. 35 % 1.3 NO max 4.5 Maestrale 86 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.4° perc. +22.9° prob. 31 % 2 N max 4.6 Tramontana 84 % 1011 hPa 9 nubi sparse +29.1° perc. +30.1° prob. 18 % 3.5 SSO max 3.3 Libeccio 52 % 1012 hPa 12 nubi sparse +33.3° perc. +32.8° prob. 6 % 9.3 SSO max 9.6 Libeccio 33 % 1011 hPa 15 nubi sparse +33.8° perc. +32.9° Assenti 10.8 SSO max 10.7 Libeccio 29 % 1010 hPa 18 nubi sparse +29.5° perc. +29.7° prob. 1 % 6.2 SO max 10.8 Libeccio 45 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.1 NNO max 5.1 Maestrale 53 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:28

