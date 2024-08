Previsioni Meteo Limbiate: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Limbiate si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +33°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche leggere da Sud.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento fino a +29,6°C alle 09:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità leggera.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno i valori più alti della giornata, con punte di +33°C alle 13:00 e alle 14:00. Il vento sarà sempre da Sud, con intensità che si manterrà leggera.

La sera vedrà un graduale diradarsi delle nubi, con cielo sereno a partire dalle 19:00. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +26,4°C alle 20:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Limbiate indicano una giornata con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel primo pomeriggio. Le condizioni rimarranno stabili anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Limbiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.9° perc. +23.2° 0.28 mm 4.2 ONO max 8.9 Maestrale 75 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° prob. 19 % 4.8 NO max 8.3 Maestrale 76 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23.2° perc. +23.3° prob. 6 % 2.9 O max 6.5 Ponente 69 % 1013 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +29.6° prob. 28 % 6.8 SSO max 6 Libeccio 44 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32.5° perc. +31.8° prob. 28 % 11.4 S max 9.5 Ostro 33 % 1011 hPa 15 nubi sparse +33° perc. +31.9° prob. 14 % 8.1 SSO max 11.2 Libeccio 29 % 1009 hPa 18 nubi sparse +29.5° perc. +29.2° prob. 10 % 6.6 SSO max 12.5 Libeccio 41 % 1008 hPa 21 poche nuvole +25.4° perc. +25.4° prob. 14 % 5.8 O max 17 Ponente 55 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.