Previsioni Meteo Lissone: tutti i dettagli per domani lunedì 12 agosto

Le previsioni meteo a Lissone per Lunedì 12 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 93-100%, mentre nel pomeriggio si avrà un cielo nuvoloso con una copertura intorno al 73-99%. La sera e la notte, invece, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che varierà dal 1% al 51%.

Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi che raggiungeranno i +35,9°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, con differenze minime. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,2km/h nel primo pomeriggio. La direzione del vento varierà da Nord a Sud, con prevalenza da Sud. Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con una bassa umidità che si attesterà intorno al 29-69%.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo concludere che Lunedì 12 Agosto a Lissone sarà caratterizzato da un clima caldo e stabile, con cielo variabile e assenza di piogge. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per i prossimi giorni a Lissone, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate e cieli variabili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.1 NE max 6.8 Grecale 65 % 1015 hPa 3 cielo coperto +25.2° perc. +25.6° Assenti 3.3 NNE max 3.6 Grecale 68 % 1014 hPa 6 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 1.3 O max 3.5 Ponente 64 % 1015 hPa 9 cielo coperto +31.7° perc. +33.2° Assenti 4.5 SSO max 3.1 Libeccio 47 % 1014 hPa 12 nubi sparse +35.3° perc. +36.4° Assenti 9.9 S max 8.7 Ostro 35 % 1012 hPa 15 cielo coperto +35.9° perc. +35.8° Assenti 12 S max 9.3 Ostro 29 % 1011 hPa 18 nubi sparse +31.7° perc. +32.4° prob. 4 % 6.6 S max 12.1 Ostro 43 % 1010 hPa 21 cielo sereno +28.2° perc. +29.2° prob. 7 % 4.5 NNE max 4.4 Grecale 55 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:31

