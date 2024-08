Previsioni Meteo Lissone: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Lissone si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le previsioni del tempo indicano che al mattino ci sarà la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C durante le prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a toccare i +31°C nel primo pomeriggio.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente e temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi sparse faranno la loro comparsa, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 12%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i +24°C.

Per quanto riguarda la direzione del vento, al mattino soffierà da Nord Est con una velocità che varierà tra i 2,2km/h e i 4,6km/h, per poi ruotare a Sud – Sud Est nel corso della giornata, mantenendosi su valori intorno ai 6-7km/h. Le raffiche di vento saranno di intensità leggera, con valori compresi tra i 3km/h e i 7km/h.

L’umidità relativa si manterrà su valori medi intorno al 70-80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016hPa.

In conclusione, Sabato 24 Agosto a Lissone si prevede una giornata con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con cielo sereno e temperature in aumento. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e sera potrebbero verificarsi nubi sparse e un lieve aumento della probabilità di pioggia. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Lissone nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.6° perc. +23.9° prob. 12 % 2.2 NE max 4.6 Grecale 71 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.3° prob. 16 % 2.9 NNE max 3.7 Grecale 80 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +22.3° perc. +22.7° 0.22 mm 0.6 NE max 3.3 Grecale 80 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +26.7° perc. +27.9° 0.36 mm 5.1 SSE max 6.4 Scirocco 64 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +29.6° perc. +31.1° 0.5 mm 3.7 S max 4.1 Ostro 54 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +31.4° prob. 11 % 3.9 SE max 6.9 Scirocco 43 % 1015 hPa 18 cielo sereno +27.2° perc. +27.9° prob. 8 % 1.6 SSO max 6.6 Libeccio 55 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° prob. 8 % 4.4 NO max 10.9 Maestrale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 20:10

