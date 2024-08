Previsioni Meteo Livorno: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Livorno per Giovedì 29 Agosto prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà la città toscana dall’alba al tramonto.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +24,3°C e i +28°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Nord Est con intensità variabile da 6,2km/h a 1,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 53-66%.

Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà punte di +28,7°C, con venti che aumenteranno leggermente di intensità provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 14,8km/h. L’umidità si manterrà stabile intorno al 55-56%.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +25,3°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà con intensità tra i 7,7km/h e i 10,2km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Livorno indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere costanti e venti di moderata intensità.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 6 ENE max 6.3 Grecale 68 % 1016 hPa 4 cielo sereno +23.5° perc. +23.8° Assenti 7.5 ENE max 7.4 Grecale 69 % 1016 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 5.4 ENE max 6.2 Grecale 61 % 1016 hPa 10 cielo sereno +28.5° perc. +29.3° Assenti 6.3 ONO max 5.3 Maestrale 53 % 1016 hPa 13 cielo sereno +28.7° perc. +29.9° prob. 1 % 14.8 ONO max 12.4 Maestrale 55 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.1° perc. +29.8° prob. 2 % 13.9 NO max 17.3 Maestrale 62 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° Assenti 11.2 NO max 13.8 Maestrale 72 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.4° perc. +26.1° Assenti 8 NNO max 10.2 Maestrale 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:54

