Previsioni Meteo Livorno: tutti i dettagli per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Martedì 13 Agosto a Livorno si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,2°C e i +30,6°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,4°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +30,6°C verso le 08:00. Il vento soffierà con intensità variabile da 6,9km/h a 10,6km/h, provenendo prevalentemente da direzioni meridionali.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. Le temperature massime si registreranno intorno ai +30,3°C, accompagnate da una brezza leggera che non supererà i 12,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 54%, garantendo un clima secco e piacevole.

In serata, il cielo sarà ancora sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 7,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 13 Agosto a Livorno indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le prossime giornate si preannunciano all’insegna della stabilità atmosferica, con clima caldo ma non eccessivamente afoso. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Livorno.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 8.2 SE max 8.9 Scirocco 75 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 8 SE max 8.4 Scirocco 74 % 1010 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +29.4° Assenti 6.9 SE max 7.7 Scirocco 62 % 1011 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +31.7° Assenti 11.5 SO max 11.6 Libeccio 58 % 1011 hPa 13 cielo sereno +30.3° perc. +32.2° Assenti 12.5 SO max 12.1 Libeccio 54 % 1010 hPa 16 cielo sereno +29.7° perc. +31.7° Assenti 9 OSO max 9.7 Libeccio 57 % 1009 hPa 19 cielo sereno +26.8° perc. +29° Assenti 4.4 SSO max 5.2 Libeccio 76 % 1009 hPa 22 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.1 SSE max 5.5 Scirocco 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.