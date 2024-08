Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Lodi si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +23°C.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente. Le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i +30°C e una percezione di caldo che si avvicinerà ai +33°C. Il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 6km/h.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo di Lodi, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime toccheranno i +32°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +35°C. Il vento sarà ancora leggero, con raffiche che potranno arrivare a 6km/h.

Anche in serata il meteo non presenterà variazioni significative: il cielo resterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai +25°C, garantendo una piacevole serata estiva a Lodi.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Lodi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà leggero. Le temperature massime toccheranno i +32°C, garantendo una giornata calda e soleggiata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori estivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.2° perc. +23.6° Assenti 5.4 E max 5.6 Levante 79 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +22.5° Assenti 5.9 ENE max 6.2 Grecale 82 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23.9° perc. +24.4° Assenti 3.8 E max 4.9 Levante 77 % 1019 hPa 9 cielo sereno +28.4° perc. +30.5° Assenti 4.7 ESE max 5.8 Scirocco 63 % 1019 hPa 12 cielo sereno +31.4° perc. +34.2° Assenti 6.3 SE max 6.8 Scirocco 54 % 1018 hPa 15 cielo sereno +32.3° perc. +35.2° prob. 5 % 4 SE max 4.9 Scirocco 51 % 1018 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +31.8° prob. 5 % 1.3 ESE max 2.8 Scirocco 66 % 1017 hPa 21 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° Assenti 5.7 E max 6.3 Levante 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:32

