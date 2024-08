Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Lucca si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino vedranno la presenza di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 100% durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 24,4°C e i 35,4°C. L’umidità si attesterà intorno al 55-58% nelle prime ore del mattino, per poi diminuire fino al 25-26% nel corso della giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015-1016hPa.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 24,4°C alle 06:00, per poi passare a un cielo coperto al 100% e temperature in aumento fino a raggiungere i 31,9°C alle 09:00. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto al 100% e le temperature saliranno ulteriormente, toccando i 35°C alle 11:00 e i 35,4°C alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto al 100%, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai 35°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 7,9km/h e i 13,1km/h, provenendo prevalentemente da direzioni variabili tra Est e Ovest.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 25-27°C. Il vento sarà più leggero, con velocità intorno ai 4,4-6,5km/h provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

In conclusione, per Sabato 31 Agosto a Lucca ci aspettiamo una giornata con cielo coperto e temperature elevate. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei giorni successivi, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Lucca.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.2° perc. +23.1° Assenti 5.8 NE max 5.8 Grecale 56 % 1016 hPa 4 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° Assenti 5.3 NE max 5.3 Grecale 56 % 1016 hPa 7 cielo coperto +27.4° perc. +27.6° Assenti 5 ENE max 7.1 Grecale 47 % 1016 hPa 10 cielo coperto +33.7° perc. +32.6° Assenti 5.2 SE max 10.1 Scirocco 28 % 1016 hPa 13 cielo coperto +35.1° perc. +34.1° Assenti 7.9 OSO max 10.2 Libeccio 26 % 1015 hPa 16 cielo coperto +31.3° perc. +31.4° Assenti 8.6 ONO max 13.1 Maestrale 41 % 1015 hPa 19 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 5 N max 4.9 Tramontana 50 % 1015 hPa 22 cielo coperto +25.1° perc. +25° Assenti 6 NE max 6 Grecale 51 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:50

