Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a Lucera si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni, con pioggia leggera e moderata. La sera, invece, si avrà un cielo nuvoloso con possibili schiarite.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con temperature intorno ai +28,4°C, che aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i +37°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà intorno al 64% con una leggera brezza proveniente dal Nord Est.

Nel pomeriggio, le nubi aumenteranno e si avrà una probabilità di pioggia che arriverà al 42% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno intorno ai +36,9°C con una leggera diminuzione nel corso delle ore.

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94% intorno alle 17:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,2°C con una leggera brezza proveniente dal Sud – Sud Ovest.

In base alla situazione meteo dei prossimi giorni a Lucera, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per essere preparato a eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.6° perc. +25.3° Assenti 2.8 OSO max 3.1 Libeccio 41 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.5° perc. +24.2° Assenti 3.3 O max 3.2 Ponente 46 % 1011 hPa 7 cielo sereno +30.5° perc. +29.5° Assenti 4.1 NNE max 3 Grecale 33 % 1012 hPa 10 nubi sparse +35.3° perc. +34° Assenti 8.6 ENE max 8.2 Grecale 24 % 1011 hPa 13 nubi sparse +36.9° perc. +35.7° prob. 42 % 13.4 NNE max 12.5 Grecale 22 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +26.9° perc. +27.7° 0.26 mm 12.1 SO max 14.9 Libeccio 56 % 1012 hPa 19 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 7.7 SO max 8.2 Libeccio 59 % 1011 hPa 22 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 4.8 SO max 6.5 Libeccio 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:05

