Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Lucera indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32,4°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che raggiungerà i 29,3°C intorno alle 09:00. Nel corso della mattinata, la temperatura aumenterà gradualmente fino a superare i 30°C.

Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. La temperatura massima si registrerà intorno ai 32,4°C intorno alle 13:00. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero offuscare il sole. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative e la temperatura si manterrà intorno ai 30°C.

Alla sera, il cielo tornerà a essere sereno con una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà intorno ai 25,7°C intorno alle 19:00. La brezza leggera proveniente da nord – nord ovest favorirà un clima piacevole e fresco.

In conclusione, Giovedì 22 Agosto a Lucera sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature estive. Non sono previste precipitazioni significative e la brezza proveniente da nord contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 7.4 ONO max 12.1 Maestrale 73 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 8.9 ONO max 14.1 Maestrale 77 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 13.5 NNO max 15.9 Maestrale 59 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +30.6° Assenti 13.8 N max 10.7 Tramontana 42 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32.4° perc. +32.4° prob. 4 % 18.5 N max 12.6 Tramontana 38 % 1011 hPa 16 nubi sparse +30.3° perc. +30.6° prob. 4 % 17 NNE max 13.5 Grecale 44 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 6.9 NNO max 10.5 Maestrale 59 % 1013 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 5.4 ONO max 7.8 Maestrale 64 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.