Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

Le previsioni meteo a Lugo per Domenica 25 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse che tenderanno ad aumentare in intensità verso sera.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +29,5°C con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 12,4km/h, garantendo una piacevole brezza. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 70% intorno alle 13:00. Le temperature massime saranno di circa +34,2°C, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est a una velocità di 7,9km/h, mantenendo l’umidità al 32% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, il cielo si presenterà coperto con una percentuale del 96% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C con una percezione di calore costante. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a una velocità di 8,8km/h, mantenendo l’umidità al 65% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lugo indicano un leggero aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con condizioni generalmente stabili e senza precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di godersi una giornata all’aperto in tutta tranquillità.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +24° Assenti 11.4 OSO max 17.3 Libeccio 53 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 10.5 O max 15.3 Ponente 58 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 9.4 O max 20 Ponente 56 % 1014 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +29.2° Assenti 12.4 NO max 14.9 Maestrale 41 % 1014 hPa 12 poche nuvole +33.1° perc. +33° Assenti 10.1 NNO max 9.9 Maestrale 35 % 1013 hPa 15 nubi sparse +34.1° perc. +33.5° Assenti 10.6 NE max 8.2 Grecale 30 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +28.4° Assenti 10.2 ESE max 14.2 Scirocco 62 % 1012 hPa 21 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° Assenti 4.5 SSE max 6 Scirocco 64 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:56

