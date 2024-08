Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Meteo a Lugo per Martedì 27 Agosto

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Lugo mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera sono attese nubi sparse che potrebbero aumentare di intensità.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 23°C. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno con una minima probabilità di nuvole, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 22-23°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature in aumento che raggiungeranno i 31-32°C. Nel pomeriggio, le nubi sparse potrebbero aumentare di intensità, mantenendo le temperature intorno ai 30°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, è prevista una maggiore copertura nuvolosa con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 25-26°C. Il vento soffierà prevalentemente da est con intensità variabile durante la giornata.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di tenere a portata di mano un ombrello in caso di precipitazioni improvvise nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Lugo indicano una giornata con cielo prevalentemente sereno al mattino, con possibili nubi sparse nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con una leggera diminuzione verso sera. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo a Lugo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 5.4 NO max 6.6 Maestrale 65 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° Assenti 6.2 ONO max 7.4 Maestrale 76 % 1014 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.3° prob. 3 % 9.7 NO max 14.5 Maestrale 70 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.9° perc. +30.9° Assenti 7.7 ENE max 11.5 Grecale 50 % 1016 hPa 12 poche nuvole +32.2° perc. +32.5° Assenti 17.2 E max 15.3 Levante 40 % 1015 hPa 15 nubi sparse +30.9° perc. +31.1° Assenti 14.5 E max 14.4 Levante 42 % 1014 hPa 18 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 4 % 9.6 SSE max 11 Scirocco 56 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.7° perc. +24.8° prob. 13 % 7.8 SSO max 8.7 Libeccio 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:53

