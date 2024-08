Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Lumezzane si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18-19°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 8 e i 10 km/h.

Man mano che la mattina avanza, la pioggia tenderà a diminuire e la copertura nuvolosa si attenuerà leggermente, pur rimanendo elevata intorno al 90%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +26°C verso le ore centrali del giorno. Il vento ruoterà verso Sud Ovest mantenendo una velocità contenuta intorno ai 4-5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando momenti di sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-15%. Le temperature massime toccheranno i +29-30°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una lieve brezza intorno ai 5-6 km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa bassa, intorno al 2-6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20-22°C, con una percezione termica stabile. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà con intensità tra i 6 e gli 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Lumezzane mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere al sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i +18°C e i +30°C, garantendo una giornata gradevole dal punto di vista climatico. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e alle eventuali precipitazioni nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Lumezzane

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.2° perc. +19.1° prob. 67 % 10.7 NNE max 12 Grecale 76 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.17 mm 8.8 NNE max 9.1 Grecale 76 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.22 mm 6.9 NNE max 7.2 Grecale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° prob. 5 % 4.4 SO max 3.8 Libeccio 48 % 1018 hPa 12 nubi sparse +29.4° perc. +29° prob. 4 % 5.8 S max 8.2 Ostro 40 % 1017 hPa 15 cielo sereno +29.3° perc. +28.9° prob. 13 % 4.3 SSE max 6.8 Scirocco 40 % 1016 hPa 18 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° prob. 17 % 4.6 NE max 5.7 Grecale 60 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +21° perc. +21° 0.18 mm 8.2 NNE max 6.9 Grecale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 20:01

