Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Lumezzane indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 33%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est a una velocità di circa 5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 74% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 61% intorno alle 07:00, con temperature che saliranno fino ai 23°C. Il vento si attenuerà provenendo sempre dal Nord – Nord Est a una velocità di circa 3,5km/h. L’umidità diminuirà leggermente attestandosi intorno al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 35% intorno alle 10:00. Le temperature saliranno fino ai 28°C con una leggera brezza proveniente dal Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 4% con un’umidità del 54% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la sera, il cielo si libererà dalle nuvole, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa pari al 0% intorno alle 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est a una velocità di circa 7,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, intorno al 2%, con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Lumezzane mostrano una giornata con cielo variabile, con nubi sparse al mattino e cielo sereno nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un leggero aumento nel corso della giornata. L’umidità sarà moderata, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Lumezzane.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 8 NNE max 8.1 Grecale 81 % 1015 hPa 3 poche nuvole +19.1° perc. +19.2° Assenti 7.3 NNE max 6.4 Grecale 81 % 1015 hPa 6 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 4.8 NNE max 5.4 Grecale 74 % 1016 hPa 9 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 4 % 4.9 SSO max 3.9 Libeccio 57 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +28.7° perc. +29.4° 0.12 mm 7.9 SSO max 7.8 Libeccio 51 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +28.4° perc. +29.5° 0.3 mm 2.8 S max 5.8 Ostro 56 % 1015 hPa 18 poche nuvole +23.7° perc. +24° prob. 41 % 6.7 NE max 7.5 Grecale 73 % 1015 hPa 21 cielo sereno +21.4° perc. +21.6° prob. 2 % 8.7 NE max 9.9 Grecale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:08

