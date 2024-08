Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Macerata per Venerdì 9 Agosto indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno al mattino e poche nuvole nel tardo pomeriggio e sera.

Durante la mattina, le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 31,4°C intorno alle 09:00. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mantenendo un clima piacevolmente fresco.

Nel pomeriggio, il termometro salirà ulteriormente, con punte di 33,8°C intorno alle 12:00. La brezza leggera proveniente da nord – nord est contribuirà a mitigare il caldo, rendendo le temperature percepite più gradevoli.

In serata, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,8°C intorno alle 19:00. Il vento proveniente da est – nord est porterà un leggero rinfrescamento, ideale per trascorrere una serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Macerata prevedono una giornata estiva con temperature elevate ma non eccessive, ideali per godersi il bel tempo all’aria aperta. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo sereno e leggere brezze che renderanno l’atmosfera piacevole e gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Macerata

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° Assenti 4.1 O max 4.1 Ponente 76 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° Assenti 5.9 O max 5.7 Ponente 77 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.6° perc. +28.3° Assenti 7 NNO max 7.8 Maestrale 53 % 1015 hPa 10 cielo sereno +32.8° perc. +32.5° Assenti 9.9 NNE max 7.4 Grecale 35 % 1015 hPa 13 cielo sereno +33.1° perc. +32.9° prob. 10 % 24.4 NNE max 19.2 Grecale 35 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.5° perc. +31.2° prob. 14 % 12.7 NE max 9.1 Grecale 37 % 1014 hPa 19 cielo sereno +23.8° perc. +24° Assenti 3.6 ENE max 4.1 Grecale 65 % 1016 hPa 22 poche nuvole +22.9° perc. +23° Assenti 5.4 OSO max 5.3 Libeccio 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:14

