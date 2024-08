Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Macerata indicano un passaggio da cielo sereno a piogge leggere nel fine settimana. Temperature in aumento, con punte massime di +34,7°C il Venerdì e +32,6°C il Sabato. L’umidità varierà dal 36% al 76%, mentre le brezze potranno raggiungere i 29,6km/h. Si consiglia di monitorare le variazioni climatiche per affrontare al meglio il weekend.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Macerata, cielo sereno caratterizzerà le prime ore, con una temperatura di +22,8°C e una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 3,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina

La mattina si preannuncia con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00 si raggiungeranno +28,8°C, con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest a 6,6km/h. L’umidità diminuirà al 36% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno fino alle 14:00, quando compariranno poche nuvole con una copertura del 22%. La temperatura massima sarà di +34,7°C alle 11:00, con una brezza vivace da Nord Est a 22,3km/h. L’umidità aumenterà al 42% con una pressione di 1007hPa.

Sera

La serata si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +23,3°C alle 21:00, con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 5,5km/h. L’umidità salirà al 61% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 7%. La temperatura si attesterà sui +21,7°C alle 00:00, con una brezza da Ovest – Nord Ovest a 4,3km/h. L’umidità sarà del 66% con una pressione di 1007hPa.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo sereno alle 01:00, con una temperatura di +21,2°C e una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest a 3,6km/h. L’umidità sarà del 68% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura del 37% alle 05:00, seguite da pioggia leggera alle 07:00 con una probabilità del 41%. La temperatura massima sarà di +32,6°C alle 11:00, con una brezza vivace da Nord Est a 19,2km/h.

Sera

La sera sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100% alle 19:00, con una temperatura di +23,5°C e una brezza tesa da Ovest a 29,6km/h. L’umidità sarà del 71% con una pressione di 1009hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 81% alle 00:00, con una temperatura di +19,2°C e una leggera brezza da Ovest a 3,6km/h. L’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo sereno alle 01:00, con una temperatura di +19,3°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 6,3km/h. L’umidità si attesterà al 75% con una pressione di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura del 57% alle 10:00, seguite da cielo sereno alle 13:00 con una probabilità del 2%. La temperatura massima sarà di +32°C alle 11:00, con una brezza leggera da Est – Nord Est a 10,7km/h.

Sera

La sera sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 11% alle 17:00, con una temperatura di +28,6°C e una brezza leggera da Est – Nord Est a 6,9km/h. L’umidità sarà del 47% con una pressione di 1010hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Macerata si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da cielo sereno a piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla presenza di precipitazioni, soprattutto nella giornata di Sabato. Restate aggiornati sulle previsioni per godervi al meglio il weekend!

