Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

Le previsioni meteo per Macerata indicano un fine settimana con condizioni stabili. Temperature in aumento, con punte di +33,7°C nel pomeriggio di Domenica. Venti moderati provenienti da diverse direzioni. Aumento dell’umidità nella giornata di Domenica, con cielo che si coprirà nel pomeriggio. Si consiglia di essere preparati per le variazioni climatiche. Buon weekend!

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Macerata, cielo sereno e una temperatura di +22°C. Il vento soffia da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,7km/h, con raffiche di 8,1km/h. L’umidità si attesta al 54% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con una temperatura che raggiungerà i +31,3°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 12,9km/h con raffiche di 11,2km/h. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai +33,2°C. Il vento sarà più sostenuto, proveniente da Nord Est a una velocità di 14,9km/h con raffiche di 12,2km/h. L’umidità diminuirà al 29% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sera

In serata il tempo sarà sempre caratterizzato da cielo sereno con temperature che si abbasseranno a +22,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 9,1km/h con raffiche di 8,7km/h. L’umidità salirà leggermente al 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte a Macerata, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,7km/h, con raffiche di 8,1km/h. L’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con una temperatura che raggiungerà i +31,4°C. Il vento sarà proveniente da Nord a una velocità di 15,3km/h con raffiche di 16,9km/h. L’umidità sarà del 32% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai +33°C. Il vento sarà sostenuto, proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 18,2km/h con raffiche di 19,3km/h. L’umidità sarà del 28% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sera

In serata il tempo sarà sempre caratterizzato da cielo sereno con temperature che si abbasseranno a +22,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7,8km/h con raffiche di 7,4km/h. L’umidità salirà leggermente al 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte a Macerata, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,1km/h, con raffiche di 8,1km/h. L’umidità sarà del 43% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un aumento della copertura nuvolosa con una temperatura che raggiungerà i +31,8°C. Il vento sarà proveniente da Nord a una velocità di 11,2km/h con raffiche di 10,1km/h. L’umidità sarà del 26% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +33,7°C. Il vento sarà sostenuto, proveniente da Nord Est a una velocità di 15,2km/h con raffiche di 11,4km/h. L’umidità sarà del 24% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sera

In serata il tempo sarà caratterizzato da cielo coperto con temperature che si abbasseranno a +24,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 5,2km/h con raffiche di 5,2km/h. L’umidità salirà al 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Macerata, si consiglia di attrezzarsi adeguatamente per affrontare le variazioni di temperatura e la possibile presenza di vento. Buon weekend!

