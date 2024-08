Previsioni Meteo Macerata: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Macerata mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 31,4°C nel primo pomeriggio.

Nel corso del pomeriggio e della sera il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 30°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera, quando si registreranno circa 22°C.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente di brezza leggera proveniente da diverse direzioni, con intensità che si manterranno attorno ai 10-15km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 40-60% durante l’intera giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015-1016hPa.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Macerata indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 7.4 O max 7 Ponente 65 % 1016 hPa 4 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 8.5 O max 8.2 Ponente 63 % 1016 hPa 7 nubi sparse +25.6° perc. +25.5° Assenti 7.1 ONO max 10.8 Maestrale 50 % 1017 hPa 10 nubi sparse +30.3° perc. +29.8° Assenti 11.9 N max 11.6 Tramontana 38 % 1016 hPa 13 cielo sereno +31.4° perc. +30.9° Assenti 15 N max 13.2 Tramontana 37 % 1015 hPa 16 cielo sereno +29.1° perc. +29° Assenti 12.7 N max 15.5 Tramontana 43 % 1015 hPa 19 cielo sereno +23.3° perc. +23.3° prob. 6 % 4.9 OSO max 5.1 Libeccio 60 % 1015 hPa 22 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° prob. 6 % 7 OSO max 6.6 Libeccio 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.