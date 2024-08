Previsioni Meteo Macerata: tutti i dettagli per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Macerata per Lunedì 26 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si aggirano intorno al 90% nelle prime ore del mattino, per poi raggiungere il 100% durante il pomeriggio e la sera.

Le temperature si manterranno abbastanza stabili, con valori massimi che oscilleranno tra i +28,8°C e i +30,4°C nelle ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, con differenze minime tra i due valori.

I venti soffieranno principalmente da direzione Nord – Nord Ovest, con intensità che aumenterà gradualmente nel corso della giornata, arrivando a toccare i 15,6km/h durante il pomeriggio. Le raffiche di vento saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-50%.

Non sono previste precipitazioni per Lunedì 26 Agosto a Macerata, con una pressione atmosferica che si attesterà intorno ai 1012-1013hPa.

In base alla situazione attesa per Lunedì, possiamo prevedere che i prossimi giorni a Macerata saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche simili, con cielo coperto e temperature che si manterranno stabili. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° Assenti 8.7 O max 8.4 Ponente 60 % 1013 hPa 3 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 6 O max 5.8 Ponente 59 % 1012 hPa 6 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 6.9 O max 8.4 Ponente 57 % 1013 hPa 9 cielo coperto +28.8° perc. +28.5° Assenti 12.6 NNO max 13.6 Maestrale 42 % 1013 hPa 12 cielo coperto +30.4° perc. +30.3° Assenti 15.7 N max 13.5 Tramontana 41 % 1012 hPa 15 cielo coperto +27.4° perc. +28.1° Assenti 15.2 N max 15.6 Tramontana 53 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.8° perc. +23° Assenti 6 NO max 6.2 Maestrale 69 % 1012 hPa 21 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 4 % 4.5 O max 4.3 Ponente 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.