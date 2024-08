Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Maddaloni mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi intorno ai 34°C.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature si attesteranno sui 27-31°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà intorno al 40-50% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge leggere con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 53%. Le temperature scenderanno leggermente, con valori intorno ai 27-30°C. Il vento soffierà da Est con intensità variabile tra 5-10km/h. L’umidità aumenterà fino al 60% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1015hPa.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma sono attese ancora precipitazioni leggere con una probabilità intorno al 30-60%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-27°C, con venti che ruoteranno da Sud a Nord. L’umidità si attesterà intorno al 60-65% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1016-1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Maddaloni indicano una giornata con temperature elevate e un’alternanza di cielo sereno e piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di un ombrello nel caso in cui le precipitazioni si intensifichino. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Maddaloni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.3° perc. +24.5° prob. 55 % 4.3 NNE max 6.4 Grecale 63 % 1016 hPa 3 cielo coperto +23.7° perc. +23.8° Assenti 5.6 NE max 6.9 Grecale 63 % 1015 hPa 6 nubi sparse +25.1° perc. +25.1° Assenti 3.6 NE max 4.4 Grecale 56 % 1016 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +30.7° Assenti 2 OSO max 2.2 Libeccio 37 % 1016 hPa 12 cielo sereno +34.2° perc. +33.3° Assenti 9.6 OSO max 8.5 Libeccio 28 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +30° perc. +30.3° 0.13 mm 1.7 E max 9 Levante 45 % 1015 hPa 18 nubi sparse +27.3° perc. +28.1° prob. 54 % 4.1 SE max 6.4 Scirocco 55 % 1015 hPa 21 nubi sparse +25.6° perc. +25.9° prob. 24 % 0.4 O max 5.1 Ponente 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.