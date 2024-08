Previsioni Meteo Maddaloni: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Maddaloni per Sabato 17 Agosto indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno all’87% e temperature che si aggireranno intorno ai +28,6°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% e le temperature massime arriveranno a +35,2°C. Durante la sera, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 53% e temperature intorno ai +27,4°C.

Durante la notte, il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con una velocità che varierà tra i 3,3km/h e i 7,9km/h. Le raffiche di vento saranno leggere, con intensità compresa tra i 5,7km/h e i 10,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 65-68% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1011-1014hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare che Sabato 17 Agosto a Maddaloni sarà caratterizzato da una giornata calda e umida, con cielo prevalentemente coperto e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del vento, che potrebbero risultare leggermente sostenute durante la giornata. Per quanto riguarda le precipitazioni, non sono previste piogge significative.

In conclusione, le previsioni meteo a Maddaloni per i prossimi giorni indicano un trend di temperature elevate e cielo variabilmente nuvoloso. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.8° perc. +29.5° prob. 1 % 2.7 NO max 3.6 Maestrale 64 % 1014 hPa 3 cielo coperto +27° perc. +28.4° Assenti 2.3 NE max 3.2 Grecale 65 % 1013 hPa 6 cielo coperto +28.6° perc. +30.5° Assenti 5.8 OSO max 8.4 Libeccio 61 % 1013 hPa 9 cielo coperto +33.6° perc. +34.2° Assenti 10.5 OSO max 10.9 Libeccio 38 % 1013 hPa 12 cielo coperto +35° perc. +35.3° Assenti 18.9 OSO max 16.8 Libeccio 33 % 1012 hPa 15 nubi sparse +33.3° perc. +34° Assenti 17 OSO max 18.9 Libeccio 39 % 1011 hPa 18 nubi sparse +29.2° perc. +30.6° prob. 4 % 9.6 OSO max 10.6 Libeccio 55 % 1011 hPa 21 nubi sparse +27.4° perc. +29.1° prob. 2 % 6.3 O max 8.6 Ponente 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:54

