Previsioni Meteo Maddaloni: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Maddaloni prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 6-11%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +29,2°C e i +33,4°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque sopportabile. Il vento soffierà a velocità variabile, con direzione prevalente da Est a Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 35-48%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 30%. Le temperature raggiungeranno valori elevati, con punte massime intorno ai +37,4°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Sud Ovest. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 24-26%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1014hPa.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative. Il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare leggermente, arrivando al 34%. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piuttosto calde, con valori intorno ai +27,7°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, provenendo da Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 16 Agosto a Maddaloni indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.8° perc. +28.6° Assenti 5.1 NE max 5.7 Grecale 55 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.9 NO max 4.5 Maestrale 55 % 1015 hPa 6 cielo sereno +29.2° perc. +29.7° Assenti 2.4 ENE max 3.6 Grecale 48 % 1015 hPa 9 nubi sparse +34.8° perc. +34.9° Assenti 9.1 SO max 7 Libeccio 32 % 1015 hPa 12 poche nuvole +37.4° perc. +37° Assenti 17.5 SO max 14.5 Libeccio 25 % 1014 hPa 15 cielo sereno +35.5° perc. +35.2° Assenti 15.8 OSO max 14.7 Libeccio 29 % 1013 hPa 18 cielo sereno +30.2° perc. +31.3° Assenti 8.9 O max 11.4 Ponente 50 % 1014 hPa 21 nubi sparse +28.4° perc. +30.1° Assenti 6.3 O max 10.5 Ponente 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.