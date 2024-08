Previsioni Meteo Manfredonia: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Manfredonia si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteo significative. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si manterranno intorno ai +27-28°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 8-9km/h proveniente da Ovest.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una percentuale che oscillerà tra il 26% e il 37%. Le temperature saliranno fino a toccare i +34-35°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +36°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con raffiche leggere che non supereranno i 11km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una percentuale di nuvole che potrà raggiungere anche l’80%. Le temperature si manterranno elevate, attestandosi intorno ai +34-37°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +37°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino ai 23km/h.

In serata, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che si attesterà intorno al 100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, oscillando tra i +25-27°C, mentre il vento sarà debole con raffiche leggere che non supereranno i 9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Manfredonia indicano una giornata con un’alternanza di condizioni atmosferiche, che passeranno da un inizio soleggiato a un pomeriggio nuvoloso e piovoso. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare al meglio le diverse condizioni climatiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.6° perc. +27.7° Assenti 9.6 O max 14.9 Ponente 46 % 1006 hPa 4 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 5.8 ONO max 9.5 Maestrale 51 % 1006 hPa 7 nubi sparse +31.7° perc. +32° Assenti 8.5 ONO max 11.1 Maestrale 41 % 1006 hPa 10 poche nuvole +34.4° perc. +35.3° Assenti 6.7 NE max 11.1 Grecale 37 % 1007 hPa 13 nubi sparse +34.6° perc. +37° Assenti 18.9 ENE max 21.2 Grecale 42 % 1005 hPa 16 cielo coperto +31.1° perc. +33.1° prob. 5 % 7.2 E max 19.8 Levante 52 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +26.9° perc. +28.8° 0.16 mm 4.1 O max 8.1 Ponente 71 % 1009 hPa 22 nubi sparse +25.9° perc. +26.4° prob. 8 % 4.7 NO max 7.2 Maestrale 70 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:08

