Previsioni Meteo Manfredonia: tutti i dettagli per il weekend 9 – 11 Agosto

A Manfredonia, Venerdì 9 Agosto sarà caratterizzato da bel tempo con cielo sereno e temperature che oscilleranno tra +25°C e +33,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità fino a 14km/h. Sabato 10 Agosto si prevede un lieve cambiamento con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +34,5°C. Domenica 11 Agosto sarà nuovamente una giornata di bel tempo con cielo sereno e temperature fino a +34,8°C. Il fine settimana sarà ideale per attività all’aperto, con condizioni stabili e temperature estive elevate.

Venerdì 9 Agosto

Venerdì 9 Agosto a Manfredonia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili anche durante la mattina, con cielo sereno e temperature in aumento fino a +32,1°C verso le 09:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità fino a 14km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime raggiungeranno i +33,5°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Nord – Nord Est. Durante la sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente al 6%, mantenendo comunque condizioni di bel tempo con temperature intorno ai +26°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest.

Sabato 10 Agosto

Sabato 10 Agosto a Manfredonia si prevede un leggero cambiamento delle condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 21%. Le temperature si attesteranno sui +25,7°C con una brezza leggera da Nord Ovest. Al risveglio, la mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature saliranno fino a +33°C verso le 10:00, con vento da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, le nubi sparse aumenteranno al 11%, ma il cielo resterà per lo più sereno. Le temperature massime toccheranno i +34,5°C con vento proveniente da Est – Nord Est. Durante la sera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%, mantenendo le temperature intorno ai +28,5°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest.

Domenica 11 Agosto

Domenica 11 Agosto a Manfredonia si prospetta un’altra giornata di bel tempo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una brezza proveniente da Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili anche durante la mattina, con cielo sereno e temperature in aumento fino a +34°C verso le 09:00. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità fino a 13,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature massime intorno ai +34,8°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Est – Nord Est. Durante la sera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%, mantenendo condizioni di bel tempo con temperature intorno ai +27,6°C e una brezza leggera da Ovest.

In conclusione, il fine settimana a Manfredonia si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature estive e condizioni ideali per godersi le giornate all’aperto. Sia Sabato che Domenica offriranno cieli sereni e temperature elevate, perfette per trascorrere del tempo al mare o in attività all’aria aperta.

