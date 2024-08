Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Mantova si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, che tenderanno a coprirsi completamente nel pomeriggio e perdureranno fino alla sera. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, con valori che raggiungeranno i 34,5°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 35,9°C intorno alle 14:00, per poi diminuire leggermente verso sera, mantenendosi comunque sopra i 29,9°C alle 18:00.

Durante la giornata, la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da nubi sparse al mattino a un cielo completamente coperto nel pomeriggio e nella serata. L’umidità si manterrà intorno al 25-30% durante il pomeriggio, salendo leggermente fino al 39% verso le 19:00. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015hPa per gran parte della giornata.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una bava di vento con brezza leggera proveniente principalmente da Est e Sud-Est, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 10,5km/h durante il pomeriggio.

In conclusione, Sabato 31 Agosto a Mantova si prospetta una giornata calda e afosa, con cielo via via più coperto e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e di adottare le dovute precauzioni per fronteggiare il caldo intenso. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mantova per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 7.7 ENE max 7.9 Grecale 59 % 1015 hPa 3 poche nuvole +22.7° perc. +22.7° Assenti 5.7 ESE max 6.2 Scirocco 62 % 1015 hPa 6 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° Assenti 0.3 SE max 2.2 Scirocco 56 % 1017 hPa 9 nubi sparse +31.6° perc. +31° Assenti 7.8 SE max 7.2 Scirocco 35 % 1016 hPa 12 cielo coperto +35.4° perc. +34.4° prob. 3 % 7.6 ESE max 5.7 Scirocco 26 % 1015 hPa 15 cielo coperto +35.8° perc. +34.6° prob. 5 % 9.5 E max 6.8 Levante 24 % 1014 hPa 18 cielo coperto +29.9° perc. +29.1° prob. 5 % 9.5 ESE max 10 Scirocco 35 % 1014 hPa 21 cielo coperto +25.5° perc. +25.4° prob. 19 % 6.5 ENE max 7.6 Grecale 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.