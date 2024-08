Previsioni Meteo Marano di Napoli: tutti i dettagli per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marano di Napoli indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Durante le notti, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile, mentre durante il giorno il cielo si schiarirà, passando a sereno. Le temperature massime oscilleranno tra i +30°C e i +31°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà generalmente moderato, proveniente da diverse direzioni. Verso la fine della settimana, potrebbero verificarsi variazioni con un aumento della copertura nuvolosa.

Lunedì 5 Agosto

Notte

Durante la notte a Marano di Napoli, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 3,7km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 76%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di +29,6°C a causa dell’umidità. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 5,9km/h, mentre l’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa quasi assente (3%). Le temperature massime saranno di +30,8°C, con una percezione di +31,7°C. Il vento aumenterà leggermente, provenendo da Sud Ovest a una velocità di 14,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 47% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno sui +28°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 8,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 59% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte

Durante la notte successiva, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,2°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 6,5km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature saliranno fino a +28,7°C, con una percezione di +30,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 7,6km/h, mentre l’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature massime saranno di +30,2°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà moderato, provenendo da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 16,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 56% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 11%. Le temperature si attesteranno sui +27,4°C, con una percezione di +29°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 6,4km/h. L’umidità aumenterà al 63% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte

Durante la notte a Marano di Napoli, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 67%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 7,1km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 5,1km/h, mentre l’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime saranno di +30,6°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà moderato, provenendo da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 16,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 52% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,4°C, con una percezione di +29°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 6,4km/h. L’umidità aumenterà al 64% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 7,1km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 5,1km/h, mentre l’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,6°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà moderato, provenendo da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 16,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 52% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,4°C, con una percezione di +29°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 6,4km/h. L’umidità aumenterà al 64% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per Marano di Napoli, si prevede un inizio settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, verso la fine della settimana potrebbero verificarsi delle variazioni con un aumento della copertura nuvolosa. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteorologiche.

