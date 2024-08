Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Mariano Comense per Martedì 27 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con piogge leggere, mentre nel pomeriggio e sera si avrà un alternarsi di nubi sparse e cielo sereno.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà alta, con piogge leggere che potrebbero persistere fino a metà mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e brevi momenti di sole. Le temperature saliranno fino a toccare i 30°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni.

In serata, il cielo si libererà completamente dalle nubi, regalando una serata serena e piacevole. Le temperature si attesteranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza che potrebbe rinfrescare l’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Mariano Comense indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere al ritorno del sereno. Le temperature si manterranno gradevoli, con un leggero aumento nel pomeriggio. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e vestirsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.1° perc. +20.4° 2.22 mm 11.2 N max 18.9 Tramontana 87 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +19.3° perc. +19.7° 0.28 mm 10.8 N max 20.3 Tramontana 90 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +19.7° perc. +20° 0.26 mm 7.7 N max 12.8 Tramontana 86 % 1017 hPa 9 cielo coperto +25.8° perc. +25.9° prob. 27 % 1.3 SSE max 2.8 Scirocco 58 % 1018 hPa 12 nubi sparse +30.2° perc. +30° prob. 8 % 3.6 SSO max 4.7 Libeccio 41 % 1016 hPa 15 nubi sparse +30.4° perc. +30.1° prob. 2 % 3.3 SO max 5.4 Libeccio 39 % 1015 hPa 18 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 2 % 4.3 NO max 4.7 Maestrale 54 % 1015 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° prob. 21 % 8.4 N max 10.8 Tramontana 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 20:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.