Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Mariano Comense indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un mix di sole e nuvole che si alterneranno nel corso delle ore.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord intorno ai 7km/h.

Al mattino, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 53% intorno alle 07:00 con la comparsa di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +29°C verso le 09:00. Il vento sarà debole, con una velocità intorno ai 3-4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 30%. Le temperature massime saranno di circa +33°C intorno alle 14:00, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest intorno ai 6km/h.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà, tornando a una situazione di cielo sereno con una copertura intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest intorno ai 6-7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Mariano Comense prevedono una giornata con temperature elevate, con un mix di sole e nuvole che caratterizzerà l’intera giornata. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Mariano Comense.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 7.6 N max 9.3 Tramontana 59 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 6.7 N max 6.9 Tramontana 61 % 1017 hPa 6 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 5.5 N max 6.9 Tramontana 59 % 1018 hPa 9 nubi sparse +29.2° perc. +28.8° Assenti 3.6 SSO max 2.1 Libeccio 40 % 1017 hPa 12 nubi sparse +32.4° perc. +31.7° Assenti 6 SSO max 5.3 Libeccio 33 % 1016 hPa 15 poche nuvole +32.8° perc. +31.7° Assenti 6.1 O max 5.1 Ponente 29 % 1015 hPa 18 nubi sparse +28° perc. +27.9° Assenti 4.5 NO max 6.7 Maestrale 43 % 1015 hPa 21 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° Assenti 8.4 N max 10.7 Tramontana 50 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 20:00

