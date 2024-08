Previsioni Meteo Marigliano: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto, a Marigliano si prevede pioggia leggera durante la notte con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C. Il vento sarà moderato provenendo da Ovest – Sud Ovest. Durante la mattina, il tempo instabile continuerà con pioggia leggera. Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno con nubi sparse. In serata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Martedì 20 Agosto, il cielo sarà parzialmente nuvoloso durante la notte. Durante la mattina, poche nuvole. Nel pomeriggio, parzialmente nuvoloso. In serata, parzialmente nuvoloso. Mercoledì 21 Agosto, cielo sereno durante la notte. Mattina con poche nuvole. Pomeriggio parzialmente nuvoloso. Serata parzialmente nuvoloso. Giovedì 22 Agosto, cielo sereno durante la notte. Mattina sereno. Pomeriggio sereno. Serata con poche nuvole. Previsioni indicano un inizio settimana instabile con piogge, seguito da miglioramento con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in aumento.

Lunedì 19 Agosto

Nel corso della notte a Marigliano, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 6,2km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 8,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.33mm con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Durante la mattina, il tempo continuerà ad essere instabile con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 27°C con una percezione termica di 28,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10,4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest e raffiche fino a 11,2km/h. Le precipitazioni aumenteranno a 1.05mm con un’umidità del 59%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature saliranno ulteriormente, raggiungendo i 28,2°C con una percezione termica di 28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 50%.

In serata, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con una copertura del 74%. Le temperature si attesteranno sui 26,1°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 5,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno scarse, con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte a Marigliano, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 64%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,2°C, con una percezione termica di 24,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,9km/h proveniente da Est. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 24%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23,8°C con una percezione termica di 24,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 70%.

Durante il pomeriggio, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con una copertura del 51%. Le temperature saliranno fino a 28,2°C con una percezione termica di 28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 50%.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura del 74%. Le temperature si attesteranno sui 26,1°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 5,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte a Marigliano, il cielo sarà sereno con una copertura del 10%. Le temperature si manterranno intorno ai 25,3°C, con una percezione termica di 25,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 24%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23,8°C con una percezione termica di 24,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 70%.

Durante il pomeriggio, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con una copertura del 51%. Le temperature saliranno fino a 28,2°C con una percezione termica di 28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 50%.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura del 74%. Le temperature si attesteranno sui 26,1°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 5,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte a Marigliano, il cielo sarà sereno con una copertura del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai 26,3°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura del 1%. Le temperature si manterranno stabili sui 26°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4km/h proveniente da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 64%.

Durante il pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura del 0%. Le temperature saliranno fino a 27,4°C con una percezione termica di 28,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Nord Est. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 44%.

In serata, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 18%. Le temperature si attesteranno sui 28,9°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 5,2km/h provenendo da Nord Est. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità del 44% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Marigliano, si prevede un inizio settimana instabile con piogge e temperature gradevoli, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in aumento. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

