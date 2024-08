Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Marigliano si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Nel tardo pomeriggio e sera sono attese precipitazioni leggere, che potrebbero proseguire anche durante la notte.

Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 33,5°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte di +33,2°C. La minima notturna si attesterà intorno ai +25,2°C.

I venti soffieranno prevalentemente da direzione Nord Est, con intensità variabili che si manterranno nella fascia della brezza leggera. Le raffiche di vento saranno più marcate nel corso della giornata, con valori massimi attesi nel tardo pomeriggio.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà su livelli moderati, con valori che oscilleranno tra il 33% e il 69%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014-1017hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Marigliano si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° prob. 34 % 8.1 ENE max 11.8 Grecale 69 % 1014 hPa 3 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° Assenti 5.9 ENE max 7.3 Grecale 65 % 1014 hPa 6 nubi sparse +25.1° perc. +25.3° Assenti 4 NE max 5.6 Grecale 60 % 1015 hPa 9 cielo coperto +30.7° perc. +30.6° Assenti 1.8 E max 5.2 Levante 40 % 1016 hPa 12 cielo coperto +33.5° perc. +33.2° Assenti 6.3 SO max 5.7 Libeccio 33 % 1015 hPa 15 nubi sparse +32.3° perc. +32.1° prob. 18 % 10.7 SO max 10.7 Libeccio 36 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.66 mm 10 NE max 16.2 Grecale 61 % 1017 hPa 21 cielo coperto +25.4° perc. +25.6° prob. 13 % 7 NNE max 9.7 Grecale 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:36

