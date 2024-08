Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Marsala si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 40% e il 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C, con una leggera percezione di calore che potrà arrivare fino a 31°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità tra i 16km/h e i 20km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 23,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 72-81% e la pressione atmosferica sarà di 1013-1015hPa.

Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa che si manterrà comunque intorno al 60-70%. Le temperature aumenteranno leggermente, con valori che oscilleranno tra i 28°C e i 31,7°C. Il vento si intensificherà provenendo sempre da Nord – Nord Ovest, con raffiche che potranno superare i 30km/h. L’umidità si manterrà stabile intorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di circa 31-32°C, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 32,5°C. Il vento sarà moderato provenendo da Nord, con una velocità intorno ai 12-17km/h. L’umidità si abbasserà leggermente, attestandosi intorno al 47-53%.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C, con una leggera diminuzione della percezione di calore. Il vento sarà ancora presente, provenendo da Nord con intensità tra i 16km/h e i 25km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64-74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Marsala indicano una giornata con condizioni variabili, caratterizzata da nubi sparse al mattino, cielo coperto nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento nel corso della giornata. Il vento sarà presente con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà su valori medi. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +28° perc. +30° Assenti 11.3 NNO max 11.8 Maestrale 65 % 1013 hPa 4 nubi sparse +27° perc. +29.7° Assenti 17.4 NNO max 23.7 Maestrale 81 % 1013 hPa 7 nubi sparse +28° perc. +31° Assenti 16.2 NO max 19.2 Maestrale 72 % 1014 hPa 10 nubi sparse +28.6° perc. +31.7° Assenti 27.3 NNO max 31.6 Maestrale 69 % 1014 hPa 13 cielo coperto +29.3° perc. +30.6° Assenti 24.8 NNE max 33.3 Grecale 54 % 1013 hPa 16 nubi sparse +30.3° perc. +32.1° Assenti 13.8 NO max 14.1 Maestrale 53 % 1011 hPa 19 cielo sereno +28.1° perc. +30.2° Assenti 20.2 N max 25.8 Tramontana 65 % 1011 hPa 22 cielo sereno +27.2° perc. +29.2° Assenti 17.6 NNO max 20.1 Maestrale 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.