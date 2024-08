Previsioni Meteo Martina Franca: tutti i dettagli per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Martina Franca per Venerdì 30 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. Nel corso della mattinata, la temperatura aumenterà gradualmente fino a raggiungere i +30°C verso le ore 10:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità che varierà tra i 22km/h e i 25km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma senza precipitazioni. La temperatura massima si attesterà intorno ai +30°C. Il vento continuerà a provenire da Nord con una intensità che potrà raggiungere i 28km/h.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi e la temperatura calerà gradualmente fino a raggiungere i +24°C. Il vento, sempre proveniente da Nord – Nord Ovest, potrà aumentare leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 45km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e venti moderati. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Venerdì.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.7° prob. 3 % 11.8 ONO max 25.5 Maestrale 69 % 1014 hPa 4 cielo sereno +22.1° perc. +22.1° prob. 1 % 12.6 NO max 27 Maestrale 68 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +27.3° prob. 6 % 21.1 NNO max 27.6 Maestrale 47 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +29.8° prob. 6 % 24.5 NNO max 25.7 Maestrale 35 % 1014 hPa 13 cielo coperto +30.1° perc. +29.5° Assenti 26.1 N max 29.1 Tramontana 37 % 1013 hPa 16 nubi sparse +29.7° perc. +28.5° Assenti 22.5 NNO max 30.2 Maestrale 30 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 21.2 NNO max 44.5 Maestrale 49 % 1013 hPa 22 cielo sereno +24.5° perc. +24.6° Assenti 23.9 NNO max 42.9 Maestrale 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.