Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Mascalucia indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con temperature in lieve aumento, che si attesteranno intorno ai 31°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche di brezza che non supereranno i 5,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà una variazione con l’arrivo di piogge leggere e moderate. Le temperature caleranno fino a 24-29°C, mentre la probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 63%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 17,4km/h e i 33,4km/h.

In serata, le piogge tenderanno a diminuire e il cielo si presenterà nuovamente sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Mascalucia mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un inizio soleggiato seguito da piogge nel pomeriggio e un ritorno al sereno in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di un ombrello in caso di pioggia improvvisa. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Mascalucia nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 4.4 NO max 6.8 Maestrale 57 % 1013 hPa 4 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° Assenti 1.7 N max 4.2 Tramontana 58 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +29° Assenti 1.8 SSE max 2 Scirocco 47 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.7° perc. +31.8° Assenti 9.2 ESE max 7.8 Scirocco 40 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +30.5° perc. +31.2° 0.19 mm 10.4 E max 11.7 Levante 46 % 1012 hPa 16 pioggia moderata +23.5° perc. +23.5° 2.75 mm 17.4 O max 21.1 Ponente 63 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.6° perc. +24.7° Assenti 7.1 NO max 11.5 Maestrale 61 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.5° perc. +24.6° Assenti 6.8 ONO max 9 Maestrale 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:57

